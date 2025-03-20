Galatasaray'a transfer olduğundan beri gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Kırmızılı Yönetim, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği Kolombiyalı stoper için atağa kalktı.
2 YILLIK UZATMA
Galatasaray'ın 2023 yılında kadrosuna kattığı ve 2027 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği öğrenildi.
Davinson'un da yönetimin aldığı sözleşme uzatma kararına sıcak baktığı gelen haberler arasında...
DÖNÜŞTE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Kolombiya Milli Takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncu ile İstanbul'a döndükten sonra görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
HEM TEKNİK HEYETİN HEM TARAFTARIN GÖZBEBEĞİ
Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Davinson Sanchez, ortaya koyduğu başarılı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözbebeği konumunda. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmada boy gösteren Davinson 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Kolombiya Milli Takımı'nda 68 kez görev alan tecrübeli oyuncu 3 kez fileleri sarsmayı başardı.
Sarı-Kırmızılı Yönetim, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği Kolombiyalı stoper için atağa kalktı.
2 YILLIK UZATMA
Galatasaray'ın 2023 yılında kadrosuna kattığı ve 2027 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği öğrenildi.
Davinson'un da yönetimin aldığı sözleşme uzatma kararına sıcak baktığı gelen haberler arasında...
DÖNÜŞTE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Kolombiya Milli Takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncu ile İstanbul'a döndükten sonra görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
HEM TEKNİK HEYETİN HEM TARAFTARIN GÖZBEBEĞİ
Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Davinson Sanchez, ortaya koyduğu başarılı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözbebeği konumunda. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmada boy gösteren Davinson 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Kolombiya Milli Takımı'nda 68 kez görev alan tecrübeli oyuncu 3 kez fileleri sarsmayı başardı.