Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi kurası için ilk tepki!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi kurası için ilk tepki!
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27 Ağustos 2021 14:13
Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kurayı da değerlendiren Kanık, "Güzel bir kura oldu. DNA'larında her zaman burada yarışmaya alışık olan bir camiayız. Dün gece oynatamadığımız oyuncularımızın, takıma katılımıyla daha farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu. 

Galatasaray'ın transfer stratejisini de değerlendiren Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi


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