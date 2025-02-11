Galatasaray'dan transferde son hamle

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.
TV100'ün haberine göre; 2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenilirken, oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
TV100'ün haberine göre; 2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenilirken, oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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