Galatasaray'dan transferde son hamle

Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan transferde son hamle
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11 Şubat 2025 01:36
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Galatasaray transferde hız kesmiyor. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.

TV100'ün haberine göre; 2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenilirken, oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.


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