Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması için açıklama!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, tartışılan yeni sponsorlukları için Sözcü'ye konuştu.
Niyazi Yelkencioğlu, "Girin sitenin içeriğine bakın. İllegal bahisle alakalı bir portal olduğunun resmi ispatı nedir?" dedi.
Açıklamalarına devam eden Niyazi Yelkencioğlu, "Bu sözleşme cuma günü akşama doğru olduğu için KAP bildirimini yapamadık. Pazartesi sabah erkenden KAP bildirimini yapıp sonra kapsamlı bir açıklama yayınlayacağız. Yazın internete karşınıza ne çıktığına bakın. İnsanlar bunu yapmıyor. Bizim anlaştığımız internet portalı spor içeriği üretiyor. Bugün için haber sitesinin bahisle ilgili hiçbir içeriği bulunmamaktadır. Ama yarın kendileri bu şekilde bir içerik üretmeye başlarsa bizim sözleşmesi tek taraflı şekilde feshetme hakkımız var." sözlerini sarf etti.
"CİDDİ MALİ KAZANÇ SAĞLADIK"
Niyazi Yelkencioğlu, "Bu anlaşmadan Galatasaray çok ciddi bir mali kazanç elde etti. Ama tabii ki hiçbir para, şanlı bir tarihe sahip Galatasaray'ın imajının korunmasından daha değerli değil. Avukatlarımız anlaşma detaylarını sonuna kadar irdeledi. Kulüp hukuk birimi dışından konu ile ilgili hukuki destek aldık. Ayrıca yönetim kurulumuzun hukuk işlerinden sorumlu ismi Can Natan da sözleşme aşamasında bütün gerekli araştırmaları yaptı. Galatasaray'ın zarar görmemesi için her anlaşmada olduğu gibi bu anlaşmada da bütün önlemleri aldık." açıklamasında bulundu.
Yelkencioğlu, son olarak, "Ortada Galatasaray'a saldırmak için art niyetli bir çalışma var. Bizim örtbas ettiğimiz bir durum yok. Sitenin içeriği ortada. Torino, Parma, Frankfurt gibi kulüplerle de anlaşma yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Zaten girip baktığınızda da gerçekten güzel bir site. Bu sitenin bir bahis organizasyonu ile ilişkili olduğu nasıl ispat ediliyor. Bu bilginin resmi ispatı nedir?" diye konuştu.
*Galatasaray'ın yeni forma arkası sponsorunun bir bahis sitesi olduğu iddia edilmişti.
Galatasaray'ın yeni forma arkası sponsoru
Niyazi Yelkencioğlu, "Girin sitenin içeriğine bakın. İllegal bahisle alakalı bir portal olduğunun resmi ispatı nedir?" dedi.
Açıklamalarına devam eden Niyazi Yelkencioğlu, "Bu sözleşme cuma günü akşama doğru olduğu için KAP bildirimini yapamadık. Pazartesi sabah erkenden KAP bildirimini yapıp sonra kapsamlı bir açıklama yayınlayacağız. Yazın internete karşınıza ne çıktığına bakın. İnsanlar bunu yapmıyor. Bizim anlaştığımız internet portalı spor içeriği üretiyor. Bugün için haber sitesinin bahisle ilgili hiçbir içeriği bulunmamaktadır. Ama yarın kendileri bu şekilde bir içerik üretmeye başlarsa bizim sözleşmesi tek taraflı şekilde feshetme hakkımız var." sözlerini sarf etti.
"CİDDİ MALİ KAZANÇ SAĞLADIK"
Niyazi Yelkencioğlu, "Bu anlaşmadan Galatasaray çok ciddi bir mali kazanç elde etti. Ama tabii ki hiçbir para, şanlı bir tarihe sahip Galatasaray'ın imajının korunmasından daha değerli değil. Avukatlarımız anlaşma detaylarını sonuna kadar irdeledi. Kulüp hukuk birimi dışından konu ile ilgili hukuki destek aldık. Ayrıca yönetim kurulumuzun hukuk işlerinden sorumlu ismi Can Natan da sözleşme aşamasında bütün gerekli araştırmaları yaptı. Galatasaray'ın zarar görmemesi için her anlaşmada olduğu gibi bu anlaşmada da bütün önlemleri aldık." açıklamasında bulundu.
Yelkencioğlu, son olarak, "Ortada Galatasaray'a saldırmak için art niyetli bir çalışma var. Bizim örtbas ettiğimiz bir durum yok. Sitenin içeriği ortada. Torino, Parma, Frankfurt gibi kulüplerle de anlaşma yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Zaten girip baktığınızda da gerçekten güzel bir site. Bu sitenin bir bahis organizasyonu ile ilişkili olduğu nasıl ispat ediliyor. Bu bilginin resmi ispatı nedir?" diye konuştu.
*Galatasaray'ın yeni forma arkası sponsorunun bir bahis sitesi olduğu iddia edilmişti.
Galatasaray'ın yeni forma arkası sponsoru