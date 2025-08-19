18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Galatasaray'dan Singo'ya Orkun tarifesi!

Sarı-kırmızılı yönetim, Wilfried Singo için Monaco'ya, 5 milyon Euro kiralık ve gelecek yıl 25 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli teklif etti.

calendar 19 Ağustos 2025 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 09:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Singo'ya Orkun tarifesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'e ikide iki yaparak kayıpsız başlayan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Victor Osimhen'i 75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, kaleci ve defansa takviyeler için kolları sıvamış durumda.

OKAN HOCA'NIN GÖZDESİ


Bu doğrultuda stoper ve sağ bek oynayabildiği için savunma listesinde ilk sıraya yazılan Wilfried Singo için mesai harcanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un alınmasını özellikle istediği Fildişi Sahilli oyuncuya Monaco 30 milyon Euro değer biçiyor.

ORKUN KÖKÇÜ FORMÜLÜ

Bu rakamı bu sezon ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın Benfica'dan aldığı Orkun Kökçü transferinde izlediği stratejiyi uygulamaya karar verdi. Zorunlu satın alma formülüyle masaya oturan sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi sunduğu tecrübeli savunmacıya bir sene sonra 25 milyon Euro bonservis vermeye hazır.

TÜRKİYE'Yİ SORDU

24 yaşındaki Singo, milli takımdaki arkadaşlarından Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler almaya başladı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.