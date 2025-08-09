10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray'dan savunmaya hamle: Koni De Winter

Galatasaray, Genoa'nın 23 yaşındaki stoperi Koni De Winter için devreye girdi.

calendar 09 Ağustos 2025 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan savunmaya hamle: Koni De Winter
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabilecek bir oyuncu talebi üzerine harekete geçen yönetim, daha önce Wilfried Singo ve Manuel Akanji gibi isimleri gündemine almıştı.



Son olarak İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Tutto Juve muhabiri Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Belçikalı stoper Koni De Winter için ciddi bir girişimde bulundu.

TALİPLERİ VAR

Haberde De Winter ile Inter, Villarreal, Sporting, Bournemouth, Crystal Palace ve West Ham United gibi kulüplerin de ilgilendiği aktarıldı.

GENOA'NIN BONSERVİS TALEBİ

Genoa'nın 23 yaşındaki savunmacı için 25 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

De Winter geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 26 resmi maçta 3 gol atıp 7 sarı kart gördü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.