Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, savunma hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev yapabilecek bir oyuncu talebi üzerine harekete geçen yönetim, daha önce Wilfried Singo ve Manuel Akanji gibi isimleri gündemine almıştı.

Son olarak İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.'nin haberine göre Galatasaray, Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Belçikalı stoperiçin ciddi bir girişimde bulundu.Haberde De Winter ile Inter, Villarreal, Sporting, Bournemouth, Crystal Palace ve West Ham United gibi kulüplerin de ilgilendiği aktarıldı.Genoa'nın 23 yaşındaki savunmacı için 25 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.De Winter geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 26 resmi maçta 3 gol atıp 7 sarı kart gördü.