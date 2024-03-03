Galatasaray'dan rekor performans: 75!

Derbiyi kazanan ve liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu ve rekor kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan rekor performans: 75!
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03 Mart 2024 21:11
Beşiktaş'a karşı derbiyi tek golle kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en başarılı performansını sergilemiş oldu.

Geride kalan 28 maçta 24 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sadece Hatayspor'a yenilen Galatasaray, toplam 75 puana ulaştı.

Galatasaray, lig tarihinde 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu ve lig rekorunu kırdı.

Sarı kırmızılılar, ayrıca Beşiktaş'a karşı da yenilenen Tüpraş Stadı'nda ilk kez kazanmış oldu.

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