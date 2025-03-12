Galatasaray'dan Osimhen'e: "Sen 'evet' de biz hallederiz!"

Victor Osimhen'in temsilcileri ile masaya oturuldu. Osimhen cephesi, "Nisan ayının sonunda size kararı bildireceğiz" derken sarı-kırmızılılar, "Osimhen 'evet' desin gerisini hallederiz" sözleriyle yanıt verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Osimhen'e: 'Sen 'evet' de biz hallederiz!'
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12 Mart 2025 09:20
Son güncelleme 12 Mart 2025 10:04
Bu sezon Galatasaray şampiyonluğa koşarken, takımı sırtlayan isim de Victor Osimhen oldu…

Alanya karşısında ağları havalandırıp ligde 17 gole ulaşan Nijeryalı oyuncu için 6 Avrupa ekibi düzenli olarak Rams Park ya da deplasmanlarda takip halinde. 26 yaşındaki santrfor için Napoli 75 milyon Euro isterken, Galatasaray yönetimi de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.

Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Osimhen'in temsilcileri yaptıkları görüşmede nisan ayının sonuna kadar süre istedi.

"OSIMHEN 'EVET' DESİN YETER"

Çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler.

Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de Galatasaray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.

DÖRT YIL İÇİN 2.3 MİLYAR TL

Bu sezon Galatasaray'dan bonuslarla 11 milyon Euro alan Osimhen'in, yeni kontrat yapması halinde ise beklentisi çok daha fazla...

Nijeryalı oyuncunun temsilcileri yıllık 15 milyon Euro'dan (598 milyon TL) en az 4 sezonluk net kontrat istediklerini iletti.

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalırsa toplam 60 milyon Euro (2 milyar 392 milyon TL) alacak. 

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