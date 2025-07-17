Galatasaray, Victor Osimhen transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Napoli Başkanı Laurentiis'in uzlaşmaz tutumu ve sürekli yeni taleplerde bulunması, transfer görüşmelerini kilitlemiş durumda.
"YAPILANLARA İNANAMIYORUM"
İtalyan yönetimine "Hastayım gelmeyeceğim" diye rapor gönderen ve kampa da katılmayan Osimhen'in, "Galatasaray'ı istiyorum. Artık yeter... Bana karşı yapılan bu davranışlara inanamıyorum. Bunun altına kişisel bir şey var" demesi Napoli cephesini de karıştırdı.
Galatasaray, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli için 40 milyon Euro peşin ve iki taksitte 35 milyon Euro ödeme planı sunmuş ancak Napoli'nin ek talepleri (Bir sonraki satıştan %20 pay) görüşmeleri zora sokmuştu.
Osimhen'in, Çizme ekibi ile ipleri koparması ve sarı-kırmızılılarda kalmaya kararlı olduğu İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla tarafından da doğrulandı.
"BU İŞ ARTIK PRESTİJ MÜCADELESİ"
Osimhen, Napoli ile yapılan görüşmelere görüntülü katılarak Türkiye'ye gitme isteğini yineledi. Galatasaray da golcü futbolcuya, "Ne olursa olsun, seni Galatasaray'a alacağız. Bu iş artık kulüp için prestij mücadelesi" diye haber gönderdi. Galatasaray, Napoli'ye yeni bir teklif sunacak ve görüşmeler de yeniden başlayacak.
"YAPILANLARA İNANAMIYORUM"
İtalyan yönetimine "Hastayım gelmeyeceğim" diye rapor gönderen ve kampa da katılmayan Osimhen'in, "Galatasaray'ı istiyorum. Artık yeter... Bana karşı yapılan bu davranışlara inanamıyorum. Bunun altına kişisel bir şey var" demesi Napoli cephesini de karıştırdı.
Galatasaray, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli için 40 milyon Euro peşin ve iki taksitte 35 milyon Euro ödeme planı sunmuş ancak Napoli'nin ek talepleri (Bir sonraki satıştan %20 pay) görüşmeleri zora sokmuştu.
Osimhen'in, Çizme ekibi ile ipleri koparması ve sarı-kırmızılılarda kalmaya kararlı olduğu İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla tarafından da doğrulandı.
"BU İŞ ARTIK PRESTİJ MÜCADELESİ"
Osimhen, Napoli ile yapılan görüşmelere görüntülü katılarak Türkiye'ye gitme isteğini yineledi. Galatasaray da golcü futbolcuya, "Ne olursa olsun, seni Galatasaray'a alacağız. Bu iş artık kulüp için prestij mücadelesi" diye haber gönderdi. Galatasaray, Napoli'ye yeni bir teklif sunacak ve görüşmeler de yeniden başlayacak.