Galatasaray'dan Norwich ile sıkı pazarlık!

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor.



Cimbom'un sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica gösterdiği performansla takımın en çok beğenilen isimlerinin başında geliyor. Aslan, Kosovalı futbolcu için bir süredir İngiliz kulübüyle temas halinde.



NORWICH 8 İSTİYOR



Norwich City 26 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılılar ise maksimum 5 milyon euro vererek işi çözmeye çalışıyor.



HEM SAĞ KANAT HEM 10 NUMARA



Yıldız hücum oyuncusu bu sezon 2 defa ağları havalandırdı. 4 de asisti var. Dries Mertens'in yokluğunda iki maçtır 10 numara pozisyonunda oynayan Rashica, buradaki performansıyla da geçer not aldı.



Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı son Konyaspor maçında takımının tek golünü atan Rashica, mağlubiyete engel olamamıştı.















