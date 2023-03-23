Galatasaray'dan Norwich ile sıkı pazarlık!

Galatasaray, kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini alabilmek için Norwich City ile sıkı pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Norwich ile sıkı pazarlık!
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23 Mart 2023 11:31
Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Cimbom'un sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica gösterdiği performansla takımın en çok beğenilen isimlerinin başında geliyor. Aslan, Kosovalı futbolcu için bir süredir İngiliz kulübüyle temas halinde.

NORWICH 8 İSTİYOR

Norwich City 26 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılılar ise maksimum 5 milyon euro vererek işi çözmeye çalışıyor.

HEM SAĞ KANAT HEM 10 NUMARA

Yıldız hücum oyuncusu bu sezon 2 defa ağları havalandırdı. 4 de asisti var. Dries Mertens'in yokluğunda iki maçtır 10 numara pozisyonunda oynayan Rashica, buradaki performansıyla da geçer not aldı.

Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı son Konyaspor maçında takımının tek golünü atan Rashica, mağlubiyete engel olamamıştı. 

 

 

 

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