Galatasaray'dan Nicolas Tagliafico hamlesi!

Sol bek çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan yeni bir iddia geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli oyuncunun transferi için sarı kırmızılı takımın girişimlere başladığı belirtildi.
OPERI'YE İLGİSİ YOK
Öte yandan Galatasaray'a Le Havre forması giyen Christopher Operi'ın önerildiği ancak sarı kırmızlı takımın bu oyuncuyla ilgilenmediği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
31 yaşındaki sol bekin Lyon ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Fransız ekibinde 69 maça çıkan Tagliafico, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli oyuncunun transferi için sarı kırmızılı takımın girişimlere başladığı belirtildi.
OPERI'YE İLGİSİ YOK
Öte yandan Galatasaray'a Le Havre forması giyen Christopher Operi'ın önerildiği ancak sarı kırmızlı takımın bu oyuncuyla ilgilenmediği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
31 yaşındaki sol bekin Lyon ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Fransız ekibinde 69 maça çıkan Tagliafico, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.