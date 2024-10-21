Galatasaray'dan Kerem'e kutlama

Galatasaray, sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Kerem'e kutlama
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21 Ekim 2024 10:11
Galatasaray, yaz transfer döneminde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından 26. yaşına giren Kerem'in doğum gününü kutladı.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Bugün, Galatasarayımız ile birçok başarıya imza atarak kaptanlığa kadar yükselen ve bizi gururlandırmaya devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun doğum günü. Nice mutlu yıllara Kerem Aktürkoğlu." denildi.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün de sosyal medya hesabından Kerem için, "Paylaştığımız sayısız anı için teşekkürler canım kardeşim benim. Sahada nasıl ter döküyorsan, dostluğunda da o kadar özverili ve samimisin. Senin gibi bir kardeşim olduğu için çok şanslıyım. Nice mutlu yıllara, yeni zaferlere! İyi ki doğdun, seninle gurur duyuyorum." paylaşımında bulundu.

Galatasaray forması altında 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol, 42 asistlik katkı ortaya koymuştu.

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