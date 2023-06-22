Galatasaray'dan Japon pasör takviyesi!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Japon pasör Kanami Tashiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'dan Japon pasör takviyesi!
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22 Haziran 2023 19:05
Galatasaray, Japon pasör Kanami Tashiro'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1991 doğumlu ve 1.73 boyundaki voleybolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İki sezondur Fransa Ligi takımlarından Neptunes de Nantes Volley-Ball forması giyen Kanami Tashiro, kariyerinde Furukawa Gakuen High School, Toray Arrows, CSM Bükreş ve Denso Airybees ekiplerinde forma giydi.

Japonya Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, Asya Kulüpler Şampiyonası'nda da takımlarıyla 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

 
 
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