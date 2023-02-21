Galatasaray'dan iki hazırlık maçı birden

Galatasaray, hazırlıklarını bugün Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.
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