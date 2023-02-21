Galatasaray'dan iki hazırlık maçı birden

Galatasaray, çarşamba günü Antalya kampında iki hazırlık maçı birden yapacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan iki hazırlık maçı birden
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21 Şubat 2023 19:53
Galatasaray, hazırlıklarını bugün Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.
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