Galatasaray'dan iki hazırlık maçı birden

Galatasaray, hazırlıklarını bugün Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.



Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ