Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Neden yürüyemesin?"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapayan Mauro Icardi ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Icardi açıklaması: 'Neden yürüyemesin?'
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12 Kasım 2024 07:59
Son güncelleme 12 Kasım 2024 08:00
Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Mauro Icardi, Galatasaray'ın son oynadığı Samsunspor maçı sonrasında sahaya indi, tribünlere kadar giderek üçlü çektirdi.

Bu durum, gerek kamuoyunda gerekse sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Arjantinli futbolcunun bu ciddi sakatlık sonrasında nasıl yürüdüğü, nasıl triubünlere gittiği en çok merak edilenler arasında yer aldı.

'CEHALET KÖTÜ ŞEY'

Icardi'ye yönelik eleştirileri değerlendiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor" ifadesini kullandı. 

 
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