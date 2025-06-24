A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter ile pazarlık kıyasıya sürüyor.
ARADAKİ FARK 15 MİLYON EURO
İtalyan kaynaklı haberlere göre Hakan Çalhanoğlu transfer görüşmelerinde makas çok açık. Millî oyuncunun gönül verdiği Galatasaray'da forma giymek istediği belirtilirken, Inter'in 40 milyon avrodan açtığı bonservis bedelini 30 milyon avroya çektiği sarı kırmızılıların ise 15 milyon avroya çıktığı yazıldı.
Ancak oyuncunun durumu Osimhen transferine bağlı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan milli yıldız, 11 gol, 8 asist kaydetti. Hakan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
ARADAKİ FARK 15 MİLYON EURO
İtalyan kaynaklı haberlere göre Hakan Çalhanoğlu transfer görüşmelerinde makas çok açık. Millî oyuncunun gönül verdiği Galatasaray'da forma giymek istediği belirtilirken, Inter'in 40 milyon avrodan açtığı bonservis bedelini 30 milyon avroya çektiği sarı kırmızılıların ise 15 milyon avroya çıktığı yazıldı.
Ancak oyuncunun durumu Osimhen transferine bağlı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan milli yıldız, 11 gol, 8 asist kaydetti. Hakan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
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