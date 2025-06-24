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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu pazarlığı!

Galatasaray, gündemde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile pazarlıklarını sürdürüyor.

calendar 24 Haziran 2025 08:34 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 08:35
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu pazarlığı!
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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter ile pazarlık kıyasıya sürüyor.

ARADAKİ FARK 15 MİLYON EURO

İtalyan kaynaklı haberlere göre Hakan Çalhanoğlu transfer görüşmelerinde makas çok açık. Millî oyuncunun gönül verdiği Galatasaray'da forma giymek istediği belirtilirken, Inter'in 40 milyon avrodan açtığı bonservis bedelini 30 milyon avroya çektiği sarı kırmızılıların ise 15 milyon avroya çıktığı yazıldı.

Ancak oyuncunun durumu Osimhen transferine bağlı.

PERFORMANSI
 
Geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan milli yıldız, 11 gol, 8 asist kaydetti. Hakan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor. 



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