Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İstanbulspor'u konuk etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 3-3 bitti. Galatasaray karşılaşmaya Fatih; Alpaslan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Aytaç, Assunçao; Oğulcan, Emre Kılınç, Babel ve Diagne ilk 11'iyle çıktı.



Galatasaray'ın gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 26. ve 45 dakikalarda Mbaye Diagne ile 90. dakikada penaltıdan Babel atarken, İstanbulspor'da ise 11. dakikada Mertan Öztürk, 40. dakikada penaltıdan Eduart Rroca ve 86. dakikada Emir Kaan ağları sarstı.



Galatasaray, 17 Ekim Pazar günü 16:00'da Konyaspor'u konuk edecek.



