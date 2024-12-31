Galatasaray'dan flaş hamle: Gabriel Jesus!

Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Gabriel Jesus'u kiralamak için girişimde bulunacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan flaş hamle: Gabriel Jesus!
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31 Aralık 2024 09:38
Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, kış transfer dönemindeki yol haritasını çizdi. Aceleci davranmayacak olan sarı-kırmızılılar, 13 Ocak-11 Şubat arasındaki dönemde emin adımlarla nokta atışı transferler yapmayı hedefliyor.

GÜNDEMDEKİ İSİMLER

Yaz transfer döneminde Avrupa piyasasının kapanmasının ardından Victor Osimhen'i kiralayan ve bu hamlede başarı yakalayan Galatasaray, listedeki yıldız futbolculara da aynı taktiği uygulayacak. İlk transfer Fransız devi Paris Saint-Germain'den... PSG'nin gözden çıkardığı Slovak stoper Milan Skriniar, 6 aylığına kiralanacak. Skriniar'ın transfer döneminin açılmasının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un listesinde birçok yıldız isim bulunuyor. PSG'de forma giyen bir başka isim Kolo Muani için girişimler başladı. 26 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro'luk 6 aylık maaşıyla ilgili görüşmeler sürüyor.

JESUS İÇİN GİRİŞİM

Ligde şampiyonluk ve Avrupa'da final hedefleyen sarı-kırmızılılar gelme olasılığı zor da olsa Gabriel Jesus ismi konuşulmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Arsenal'de istediği süreyi bulumayan yıldız forveti kiralamak için girişimlerde bulunacak.

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