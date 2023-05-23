Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi 'forma' planı

Galatasaray'ın geçen sezon verdiği sipariş üzerine 200 bin adet üretlien 2022-2023 sezonu formalarının tamamı tükendi.
Ürünlere yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, mağazalarda forma bulmakta artık çok zorlanıyor. Tam da sezonun en heyecanlı döneminde forma almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, GS Store'lardan eli boş dönüyor.
FORMA SİPARİŞLERİ İKİYE KATLANDI
Dursun Özbek döneminde ise 2023-2024 sezonu için 400 bin forma siparişi verildi. Teslimat için de ağustos ayının ilk haftaları planlanıyordu. Ancak takım tam da şampiyonluk maçlarına çıkmak üzereyken mevcut formaların tükenmesi, süreci hızlandırdı.
TARİHİ DERBİDEN ÖNCE MAĞAZALARDA
Yönetimin girişimleriyle birlikte yeni sezon formalarının teslim tarihi öne çekildi. Güncellenen plana göre 2023-2024 formaları, 37. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinden önce satışa sunulacak.
Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarının yapılmasının hedeflendiği bu tarihi maçta, Nef Stadı'nın tribünlerinde yeni formalarıyla yer alabilecekler.
Galatasaray Yönetimi, bu hamleyle birlikte yaz dönemine girilirken mağazacılıktan son yılların en büyük cirosunu bekliyor.
Ürünlere yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, mağazalarda forma bulmakta artık çok zorlanıyor. Tam da sezonun en heyecanlı döneminde forma almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, GS Store'lardan eli boş dönüyor.
FORMA SİPARİŞLERİ İKİYE KATLANDI
Dursun Özbek döneminde ise 2023-2024 sezonu için 400 bin forma siparişi verildi. Teslimat için de ağustos ayının ilk haftaları planlanıyordu. Ancak takım tam da şampiyonluk maçlarına çıkmak üzereyken mevcut formaların tükenmesi, süreci hızlandırdı.
TARİHİ DERBİDEN ÖNCE MAĞAZALARDA
Yönetimin girişimleriyle birlikte yeni sezon formalarının teslim tarihi öne çekildi. Güncellenen plana göre 2023-2024 formaları, 37. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinden önce satışa sunulacak.
Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarının yapılmasının hedeflendiği bu tarihi maçta, Nef Stadı'nın tribünlerinde yeni formalarıyla yer alabilecekler.
Galatasaray Yönetimi, bu hamleyle birlikte yaz dönemine girilirken mağazacılıktan son yılların en büyük cirosunu bekliyor.