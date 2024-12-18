Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!

Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basan Galatasaray'da Okan Buruk ve yönetimin Dries Mertens'in 1 yıl daha kalmasını istediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!
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18 Aralık 2024 10:46
Galatasaray'ın bu sezon 3 kulvarda oynadığı 24 maçın tamamında forma giyen tek isim Dries Mertens. Yıllara meydan okuyan Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takıma bu önemli süreçte; 5 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

ORKESTRA ŞEFİ

Cimbom'un orkestra şefi, bu 24 maçın 21'inde ilk 11'de sahadaydı. Tecrübeli 10 numara, büyük maçlardaki etkisiyle de dikkat çekiyor.

1 YIL DAHA KALMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Sezon sonunda futbolu bırakma düşüncesi olan 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim ve Okan Buruk, Mertens'in 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını düşünüyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

İlerleyen günlerde yıldız futbolcu ile Galatasaray yönetiminin bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atan Mertens'e hocası Okan Buruk geçtiğimiz Trabzonspor maçında da güvenmişti.

YİNE KALİTESİNI GÖSTERDİ

Galatasaray zorlu maçta Trabzonspor'u 4-3 yenerken Belçikalı oyuncu sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıkmıştı. 1 gol ve 1 asist yapan Mertens, son dakikadaki golle kazanılan karşılaşmada da kalitesini göstermişti. 

 
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