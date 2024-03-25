Galatasaray'dan Dario Osorio sürprizi

Galatasaray'ın scout müdürü Francis Cagigao, Şili-Arnavutluk maçında Midtjylland'ın 20 yaşındaki sağ kanadı Dario Osorio'yu takip etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Dario Osorio sürprizi
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25 Mart 2024 13:05
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yetenek avına çıkan sarı kırmızılı ekibin scout müdürü Francis Cagigao, Şili'nin Arnavutluk'la karşılaştığı hazırlık maçında görüldü. İspanyol futbol adamının, Midtjylland forması giyen Dario Osorio'yu takip ettiği ortaya çıktı.

"BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Scout müdürü Francis Cagigao, "Osorio hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlıyorum. Altyapı takımlarından beri birlikte çalıştığımız bir çocuk. Modern, elit bir futbolcu profiline sahip. Buraya gelmemi sağlayan birçok faktör var" dedi. Sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland'ın 20 yaşındaki Şilili sağ kanadı için teknik heyetin kararına göre harekete geçecek.

PERFORMANSI İLE SINIFI GEÇTİ

Arnavutluk karşısında 87 dakika sahada kalan Osorio futboluyla göz doldurdu. 27 pasında yüzde 85 isabet yakalayan sağ kanat, 6 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. Savunmaya yaptığı katkı da dikkat çekti.

5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Midtjylland, gündeme gelen Osorio için sezon başında 5 milyon euro ödeme yapmıştı.

Aslan'ın yakın takibe aldığı Dario Osorio bu sezon başında 5.2 milyon euro'ya Universidad de Chile'den Midtjylland'a transfer oldu. Danimarka ekibinde 16 maça çıkan 20 yaşındaki sağ kanat, 6 kez gol sevinci yaşadı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız adayı, Şili Milli Takımı'nda ise 4 kez görev yaptı.  

 
 

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