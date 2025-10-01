Galatasaray'dan çılgın rakam: Yüzde 92 galibiyet

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor.
Sarı-Kırmızılılar, son 25 maçta 23. galibiyetini elde etti. 23 galibiyetin yanında sadece 2 yenilgi alındı. Bu yenilgiler Beşiktaş ve Frankfurt karşısında geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Liverpool'u deviren Aslan, taraftarına yeni bir bayram daha yaşattı.
Sarı-Kırmızılılar, son 25 maçta 23. galibiyetini elde etti. 23 galibiyetin yanında sadece 2 yenilgi alındı. Bu yenilgiler Beşiktaş ve Frankfurt karşısında geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Liverpool'u deviren Aslan, taraftarına yeni bir bayram daha yaşattı.