Galatasaray'dan Christopher Nkunku atağı!

Süper Lig'e iki maçta iki galibiyetle başlayan Galatasaray, transferde rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fransız yıldızla yakından ilgilendiği aktarıldı.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Öte yandan Nkunku için Galatasaray'ın yanı sıra eski takımı Leipzig'in yanı sıra Aston Villa ve Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Chelsea ile 42 maça çıkan Fransız yıldız, 14 gol 5 asistlik katkı sağladı.
