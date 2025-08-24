24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0DA
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
1-1DA
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-0DA
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-073'
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-174'
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
0-032'
24 Ağustos
Como-Lazio
0-031'
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-287'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-088'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-085'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
0-00'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Galatasaray'dan Christopher Nkunku atağı!

Galatasaray, Chelsea'nin yıldızı Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.

calendar 24 Ağustos 2025 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Christopher Nkunku atağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'e iki maçta iki galibiyetle başlayan Galatasaray, transferde rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı. 

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fransız yıldızla yakından ilgilendiği aktarıldı.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Öte yandan Nkunku için Galatasaray'ın yanı sıra eski takımı Leipzig'in yanı sıra Aston Villa ve Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea ile 42 maça çıkan Fransız yıldız, 14 gol 5 asistlik katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
3 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
4 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.