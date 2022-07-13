Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması

Galatasaray'dan, sportif direktör Cenk Ergün için bir açıklama yapıldı.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Futbol Direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."





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