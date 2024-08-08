Galatasaray'dan Başakşehir'e gitti!

Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak 1,5 yıl görev yapan Marco Pezzaiuoli'nin yeni takımı belli oldu.
Başakşehir, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak 1,5 yıl görev yapan Marco Pezzaiuoli'nin Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne Marco Federico Pezzaiuoli getirilmiştir. Pezzaiuoli'ye ailemize hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başakşehir, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak 1,5 yıl görev yapan Marco Pezzaiuoli'nin Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne Marco Federico Pezzaiuoli getirilmiştir. Pezzaiuoli'ye ailemize hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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