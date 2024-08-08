Galatasaray'dan Başakşehir'e gitti!

Başakşehir, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak görev yapan Marco Pezzaiuoli'yi Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne getirdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Başakşehir'e gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2024 16:26
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 16:30
Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak 1,5 yıl görev yapan Marco Pezzaiuoli'nin yeni takımı belli oldu.

Başakşehir, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak 1,5 yıl görev yapan Marco Pezzaiuoli'nin Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne Marco Federico Pezzaiuoli getirilmiştir. Pezzaiuoli'ye ailemize hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery