Galatasaray'dan Avrupa'da ikinci galibiyet!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, İspanya'nın Unicaja takımını 86-84 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım ikinci galibiyetini alırken, Unicaja ilk yenilgisini yaşadı.
Stat: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)
Galatasaray: Young 10, Wallace 17, Palmer 13, Buğrahan Tuncer 9, Delgado 16, Sadık Emir Kabaca 1, Cummings 12, Blumbergs 2, Samet Geyik 6, Göksenin Köksal
Unicaja: Osetkowski 9, Kalinoski, Barreiro 5, Perry 11, Sima 4, Perez 17, Balcerowski 2, Taylor 14, Carter 14, Tillie 8, Dedovic, Ejim
1. Periyot: 24-21
Devre: 38-38
3. Devre: 62-57
Sarı-kırmızılı takım ikinci galibiyetini alırken, Unicaja ilk yenilgisini yaşadı.
Stat: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)
Galatasaray: Young 10, Wallace 17, Palmer 13, Buğrahan Tuncer 9, Delgado 16, Sadık Emir Kabaca 1, Cummings 12, Blumbergs 2, Samet Geyik 6, Göksenin Köksal
Unicaja: Osetkowski 9, Kalinoski, Barreiro 5, Perry 11, Sima 4, Perez 17, Balcerowski 2, Taylor 14, Carter 14, Tillie 8, Dedovic, Ejim
1. Periyot: 24-21
Devre: 38-38
3. Devre: 62-57