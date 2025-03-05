Galatasaray'dan Avrupa'da ikinci galibiyet!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Unicaja'yı 86-84 yendi ve ikinci galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Avrupa'da ikinci galibiyet!
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05 Mart 2025 23:36
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, İspanya'nın Unicaja takımını 86-84 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım ikinci galibiyetini alırken, Unicaja ilk yenilgisini yaşadı.

Stat: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)

Galatasaray: Young 10, Wallace 17, Palmer 13, Buğrahan Tuncer 9, Delgado 16, Sadık Emir Kabaca 1, Cummings 12, Blumbergs 2, Samet Geyik 6, Göksenin Köksal

Unicaja: Osetkowski 9, Kalinoski, Barreiro 5, Perry 11, Sima 4, Perez 17, Balcerowski 2, Taylor 14, Carter 14, Tillie 8, Dedovic, Ejim

1. Periyot: 24-21

Devre: 38-38

3. Devre: 62-57

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