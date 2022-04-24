Galatasaray'dan Altay maçında 2 değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay-Galatasaray maçında Domenec Torrent geçen haftaya göre ilk 11'de değişikliğe gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Altay maçında 2 değişiklik!
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24 Nisan 2022 21:05
Galatasaray'ın Altay ile karşı karşıya geldiği maçın 11'inde değişikliğe gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent geçen hafta 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte o müsabakaya başlayan isimlerden gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Emre Kılınç ve Bafetibi Gomis şans buldu.

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