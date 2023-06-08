Galatasaray'dan 600 bin dolarlık satış

Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara kazanılan şampiyonlukla beraber forma satışlarından 600 bin dolar kazandıklarını söyledi.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Cibara, "Mağazacılık bölümümüz yeni sezon parçalı formayı Fenerbahçe derbisine yetiştirdi. 60 bin adet yeni forma geldi. Neredeyse tamamı satıldı. 23 siyah şampiyonluk tişörtlerimiz bitti. Bir parti daha yaptırdık o da bitti. Derbi ve önceki iki gün 600 bin dolarlık satış yapıldı" dedi.
Cibara ayrıca, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri temelinin Kasım ayında, stadın yanındaki spor kompleksinin temelinin ise Nisan 2024'te atılacağını ifade etti.
GELECEK SEZON FORMASI DUDAK UÇUKLATTI
Gelecek sezon giyeceği formayı tanıtan Galatasaray formanın fiyatını da açıkladı. Galatasaray formanın fiyatını 1.449,90 TL olarak belirledi.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Cibara, "Mağazacılık bölümümüz yeni sezon parçalı formayı Fenerbahçe derbisine yetiştirdi. 60 bin adet yeni forma geldi. Neredeyse tamamı satıldı. 23 siyah şampiyonluk tişörtlerimiz bitti. Bir parti daha yaptırdık o da bitti. Derbi ve önceki iki gün 600 bin dolarlık satış yapıldı" dedi.
Cibara ayrıca, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri temelinin Kasım ayında, stadın yanındaki spor kompleksinin temelinin ise Nisan 2024'te atılacağını ifade etti.
GELECEK SEZON FORMASI DUDAK UÇUKLATTI
Gelecek sezon giyeceği formayı tanıtan Galatasaray formanın fiyatını da açıkladı. Galatasaray formanın fiyatını 1.449,90 TL olarak belirledi.
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