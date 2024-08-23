Galatasaray'dan 3 milyon euro prim iddiasına yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Young Boys maçı için prim haberlerine cevap verdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek, Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takıma prim verilip verilmeyeceği yönünde gelen soruya cevap verdi.
Dursun Özbek, "Young Boys'u elemeniz halinde 3 milyon euro prim dağıtacağınız iddiaları doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"Sizden duydum bunu. Prim sistemimiz var. Dolayısıyla bu prim sistemi içerisinde ilgili arkadaşlarımla sene başında tespit ediyoruz. İlgili arkadaşlar, takımla temas halinde ve ne yaparlarsa ne alacaklarını biliyorlar. Rakam telaffuz etmek yanlış. Başarıyla beraber primi de futbolculara ödüyoruz."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek, Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takıma prim verilip verilmeyeceği yönünde gelen soruya cevap verdi.
Dursun Özbek, "Young Boys'u elemeniz halinde 3 milyon euro prim dağıtacağınız iddiaları doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"Sizden duydum bunu. Prim sistemimiz var. Dolayısıyla bu prim sistemi içerisinde ilgili arkadaşlarımla sene başında tespit ediyoruz. İlgili arkadaşlar, takımla temas halinde ve ne yaparlarsa ne alacaklarını biliyorlar. Rakam telaffuz etmek yanlış. Başarıyla beraber primi de futbolculara ödüyoruz."
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