Galatasaray'dan 25 milyon euro'ya ret!

Galatasaray'ın her bölgedeki jokeri olan Barış Alper Yılmaz'a ara transferde ayrılık izni yok.
Sezon başında Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz'a ara transfer döneminde bir başka İngiliz ekibinden teklif geldi. West Ham, bonuslarla 25 milyon Euro'yu (928 milyon TL) gözden çıkardı ancak Galatasaray cephesi, Ocak ayı için kapıları kapadı.
Yıldız oyuncuyu bu dönemde satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için gelecek teklifleri değerlendirecek.
SEZON SONU İÇİN SÖZ VERİLDİ
West Ham'a olumlu yaklaşan Barış Alper'e sezon sonu kolaylık sağlanacağının sözü verildi. İngilizce ve İtalyanca özel dersler alarak kendisini Avrupa'ya hazırlayan 24 yaşındaki milli ismin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi adına ücretine zam yapılacak.
Sezon başında Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz'a ara transfer döneminde bir başka İngiliz ekibinden teklif geldi. West Ham, bonuslarla 25 milyon Euro'yu (928 milyon TL) gözden çıkardı ancak Galatasaray cephesi, Ocak ayı için kapıları kapadı.
Yıldız oyuncuyu bu dönemde satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için gelecek teklifleri değerlendirecek.
SEZON SONU İÇİN SÖZ VERİLDİ
West Ham'a olumlu yaklaşan Barış Alper'e sezon sonu kolaylık sağlanacağının sözü verildi. İngilizce ve İtalyanca özel dersler alarak kendisini Avrupa'ya hazırlayan 24 yaşındaki milli ismin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi adına ücretine zam yapılacak.