Galatasaray'daki prim kriziyle ilgili bir iddia daha!

Galatasaray'da gündeme damga vuran prim krizi iddialarıyla ilgili çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi.
Ali Naci Küçük, Sky Spor YouTube kanalında verdiği haberde; Galatasaray soyunma odasında primle ilgili bir sorunun oluştuğunu aktardı.
Bir maç öncesi Galatasaray'ın bir yönetim kurulu üyesinin soyunma odasına girerek belli bir rakam telaffuz ettiği ve maçın kazanılması halinde bu primi vereceğini söylediğini öne sürdü.
Galatasaraylı yabancı bir futbolcunun ise yönetici soyunma odasından çıktıktan sonra, "Ben de 1.5 milyon prim veriyorum, nasıl olsa ödemiyorlar." diyerek durumla alay ettiği dile getirildi.
1 ADIM GERİDEN;
TAKIM İÇİNDEKİ PRİM KRİZİ
Takım içinde prim krizinin patlak verdiği öne sürüldü. İddialara göre; Galatasaray yönetimi, futbol takımına sezon başından bu yana sadece bir kez prim verdi. Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3 puan sonrası sadece bu maçın primlerini alan Galatasaraylı futbolcuların, diğer maçlardan elde edilen primleri alamadıkları için morallerin bozuk olduğu belirtildi.
"DAHA KADIKÖY'ÜN PRİMLERİ YATMADI"
Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe derbisi öncesi 'Biz gerekeni yaparız' dediği, futbolcuların ise yönetimin bu sözüne "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğimiz maçın primleri yatmadı daha." siteminde bulunduğu öğrenildi.
F.BAHÇELİ MİLLİ ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİLER
Galatasaraylı bazı futbolcuların, milli takımdan arkadaş oldukları Fenerbahçeli isimlerle prim ve maaş konusunu paylaştığı; sarı lacivertli takımda primlerin hafta hafta ve maaşların da zamanında ödendiğini öğrendikleri vurgulandı. Fenerbahçe'de durum buyken maaşların gecikmesi ve primlerin ödenmemesinin moralleri bozduğunun altı çizildi.
Ali Naci Küçük, Sky Spor YouTube kanalında verdiği haberde; Galatasaray soyunma odasında primle ilgili bir sorunun oluştuğunu aktardı.
Bir maç öncesi Galatasaray'ın bir yönetim kurulu üyesinin soyunma odasına girerek belli bir rakam telaffuz ettiği ve maçın kazanılması halinde bu primi vereceğini söylediğini öne sürdü.
Galatasaraylı yabancı bir futbolcunun ise yönetici soyunma odasından çıktıktan sonra, "Ben de 1.5 milyon prim veriyorum, nasıl olsa ödemiyorlar." diyerek durumla alay ettiği dile getirildi.
1 ADIM GERİDEN;
TAKIM İÇİNDEKİ PRİM KRİZİ
Takım içinde prim krizinin patlak verdiği öne sürüldü. İddialara göre; Galatasaray yönetimi, futbol takımına sezon başından bu yana sadece bir kez prim verdi. Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3 puan sonrası sadece bu maçın primlerini alan Galatasaraylı futbolcuların, diğer maçlardan elde edilen primleri alamadıkları için morallerin bozuk olduğu belirtildi.
"DAHA KADIKÖY'ÜN PRİMLERİ YATMADI"
Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe derbisi öncesi 'Biz gerekeni yaparız' dediği, futbolcuların ise yönetimin bu sözüne "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğimiz maçın primleri yatmadı daha." siteminde bulunduğu öğrenildi.
F.BAHÇELİ MİLLİ ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİLER
Galatasaraylı bazı futbolcuların, milli takımdan arkadaş oldukları Fenerbahçeli isimlerle prim ve maaş konusunu paylaştığı; sarı lacivertli takımda primlerin hafta hafta ve maaşların da zamanında ödendiğini öğrendikleri vurgulandı. Fenerbahçe'de durum buyken maaşların gecikmesi ve primlerin ödenmemesinin moralleri bozduğunun altı çizildi.