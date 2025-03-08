Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti.



Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3. kez mağlup oldu.



SET SONUÇLARI



1. SET: Beşiktaş 18-25 Galatasaray Daikin

2. SET: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Daikin

3. SET: Beşiktaş 15-24 Galatasaray Daikin



Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşını ağırlayacak.



İLK MAÇI DA G.SARAY KAZANDI



Vodafone Sultanlar Ligi ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Galatasaray Daikin 3-0 kazanmıştı.





Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi



Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral



Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Brakocevic, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl)



Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)



Setler: 18-25, 20-25, 15-25



Süre: 74 dakika (22, 29, 23)











