Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi 24. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray Daikin, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!
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08 Mart 2025 19:20
Son güncelleme 08 Mart 2025 19:57
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti. 

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3. kez mağlup oldu. 

SET SONUÇLARI

1. SET: Beşiktaş 18-25 Galatasaray Daikin
2. SET: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Daikin
3. SET: Beşiktaş 15-24 Galatasaray Daikin

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşını ağırlayacak.

İLK MAÇI DA G.SARAY KAZANDI

Vodafone Sultanlar Ligi ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Galatasaray Daikin 3-0 kazanmıştı.


Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Brakocevic, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)

Setler: 18-25, 20-25, 15-25

Süre: 74 dakika (22, 29, 23)






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