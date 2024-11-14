Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda turladı

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nun ikinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi VC Wiesbaden'i 3-1 mağlup ederek adını 8'li finaller turuna yükseltti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda turladı
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14 Kasım 2024 23:15
Son güncelleme 14 Kasım 2024 23:42
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nun ikinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi VC Wiesbaden ile karşı karşıya geldi.

Sporthalle am Platz Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 3-1 yendi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Alman ekibi VC Wiesbaden'i 3-1 yenerek tur atladı.

Sarı-kırmızılılar, Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20'lik setlerle kazandı.

Adını 8'li final turuna yazdıran Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm'Aesch Pfeffingen takımıyla eşleşti.

 

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