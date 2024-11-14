Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda turladı

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nun ikinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi VC Wiesbaden ile karşı karşıya geldi.
Sporthalle am Platz Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 3-1 yendi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Alman ekibi VC Wiesbaden'i 3-1 yenerek tur atladı.
Sarı-kırmızılılar, Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20'lik setlerle kazandı.
Adını 8'li final turuna yazdıran Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm'Aesch Pfeffingen takımıyla eşleşti.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Alman ekibi VC Wiesbaden'i 3-1 yenerek tur atladı.
Sarı-kırmızılılar, Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20'lik setlerle kazandı.
Adını 8'li final turuna yazdıran Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm'Aesch Pfeffingen takımıyla eşleşti.