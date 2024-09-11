Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda ikinci galibiyetini aldı

Balkan Kupası'nda mücadele eden Galatasaray Daikin, ikinci maçında KV Drita'yı 3-0 mağlup etti.

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Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda ikinci galibiyetini aldı
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11 Eylül 2024 22:07
Galatasaray Daikin, İstanbul'da düzenlenen 2024 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'nın ikinci maçında Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın setlerini 25-8, 25-12 ve 25-7 kazandı.

Organizasyonun diğer maçında ise Yunanistan ekibi PAOK, Bosna Hersek'ten ZOK Igman takımını 3-0 mağlup etti.

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