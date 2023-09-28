Galatasaray'da zorlu fikstür!

Galatasaray, İstanbulspor zaferi sonrasında zorlu bir fikstüre giriş yapacak. Cumartesi günü Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında; Manchester United, Antalyaspor, Beşiktaş ve Bayern Münih karşılaşmalarında mücadele edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da zorlu fikstür!
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28 Eylül 2023 09:11
Cim Bom, önceki gün İstanbulspor engelini 1-0'lık skorla aşmıştı. Bu sonucun ardından ligdeki namağlup serisini sürdüren ve puanını 16'ya yükselten Galatasaray'ı, zorlu bir seri bekliyor...

19 MAÇLIK SERİ YAPTI

Cim Bom, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Aslan yenilmezlik serisini sürdürdü ve 19 maça çıkardı. Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmada Cimbom 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Cim Bom, sıradaki müsabakasında cumartesi günü Ankaragücü'nü konu edecek.

Aslan, ardından 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanına çıkacak. Ardından Süper Lig'e dönüşte Antalya'ya gidecek olan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasında Aslantepe'de Beşiktaş'la derbide karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, dev maç sonrasında RAMS Park'ta bu kez Almanya devi ve Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.



 
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