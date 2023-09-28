Galatasaray'da zorlu fikstür!

Cim Bom, önceki gün İstanbulspor engelini 1-0'lık skorla aşmıştı. Bu sonucun ardından ligdeki namağlup serisini sürdüren ve puanını 16'ya yükselten Galatasaray'ı, zorlu bir seri bekliyor...
19 MAÇLIK SERİ YAPTI
Cim Bom, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Aslan yenilmezlik serisini sürdürdü ve 19 maça çıkardı. Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmada Cimbom 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
Cim Bom, sıradaki müsabakasında cumartesi günü Ankaragücü'nü konu edecek.
Aslan, ardından 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanına çıkacak. Ardından Süper Lig'e dönüşte Antalya'ya gidecek olan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasında Aslantepe'de Beşiktaş'la derbide karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, dev maç sonrasında RAMS Park'ta bu kez Almanya devi ve Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.
19 MAÇLIK SERİ YAPTI
Cim Bom, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Aslan yenilmezlik serisini sürdürdü ve 19 maça çıkardı. Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmada Cimbom 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
Cim Bom, sıradaki müsabakasında cumartesi günü Ankaragücü'nü konu edecek.
Aslan, ardından 3 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanına çıkacak. Ardından Süper Lig'e dönüşte Antalya'ya gidecek olan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasında Aslantepe'de Beşiktaş'la derbide karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, dev maç sonrasında RAMS Park'ta bu kez Almanya devi ve Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.