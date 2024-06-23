Galatasaray'da Zaniolo kararı!

Galatasaray, İtalyan kulüplerinin ilgilendiği Nicolo Zaniolo için en az 20 milyon euro bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Zaniolo kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2024 10:06
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, transfer gündeminden düşmüyor.

İtalyan kulüplerinin Nicolo Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, minimum 20 milyon euro talebinden kesinlikle geri adım atmıyor.

Yıldız futbolcu anlaşma için Galatasaray'dan haber beklerken, yönetim olabilecek en yüksek bedeli tahsil edip, bu parayı da yeni yapılacak transferlerde kullanmayı hedefliyor. Her ne kadar teklifler şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da krizin çok kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı;

"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig'de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery