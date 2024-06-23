Galatasaray'da Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, transfer gündeminden düşmüyor.
İtalyan kulüplerinin Nicolo Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, minimum 20 milyon euro talebinden kesinlikle geri adım atmıyor.
Yıldız futbolcu anlaşma için Galatasaray'dan haber beklerken, yönetim olabilecek en yüksek bedeli tahsil edip, bu parayı da yeni yapılacak transferlerde kullanmayı hedefliyor. Her ne kadar teklifler şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da krizin çok kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.
İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı;
"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig'de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"
İtalyan kulüplerinin Nicolo Zaniolo için Galatasaray'la yaptığı görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, minimum 20 milyon euro talebinden kesinlikle geri adım atmıyor.
Yıldız futbolcu anlaşma için Galatasaray'dan haber beklerken, yönetim olabilecek en yüksek bedeli tahsil edip, bu parayı da yeni yapılacak transferlerde kullanmayı hedefliyor. Her ne kadar teklifler şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da krizin çok kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.
İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı;
"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig'de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"