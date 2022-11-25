Galatasaray'da Yusuf Demir'e Rashica planı!

Galatasaray, bonservisiyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i ayağa kaldırmak için Milot Rashica için izlediği taktiği uygulayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Yusuf Demir'e Rashica planı!
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25 Kasım 2022 09:04
Yusuf Demir
Yusuf Demir
Galatasaray
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yusuf Demir ilk periyotta bekleneni verememişti. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki oyuncuyu ayağa kaldırmak için Milot Rashica için izlediği taktiği uygulayacak.

Ligin başında görev vermediği Rashica'yı, önce idmanlarda hazırlayıp takıma adapte ettikten sonra sahaya süren ve istediği verimi alan Okan Buruk, Yusuf Demir'de de benzer bir süreç izleyecek.

OKAN BURUK'UN PLANI

Buruk'un, kiralık gitmesine izin vermediği Yusuf'u antrenmanlarda hazırlayıp kısa sürelerle şans tanıdıktan sonra doğrudan ilk 11'e dahil etmeyi planladığı öğrenildi. 

 

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