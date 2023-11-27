Galatasaray'da Wilfried Zaha eski günlerin sinyalini verdi!

GALATASARAY HABERLERİ: Premier Lig'in en etkili kanat oyuncularından olan Wilfried Zaha, Galatasaray'da sezon ortasına doğru beklenen formuna kavuştu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Wilfried Zaha eski günlerin sinyalini verdi!
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27 Kasım 2023 09:56
Galatasaray'ın Alanyaspor galibiyetinde sarı-kırmızılılar adına takımın en göze çarpan isimlerinden olan Wilfried Zaha, yükselen formunu bu hafta sonunda da sürdürdü.

Cim Bom'da son haftaların en formda isimleri arasında yer alan Fildişi Sahilli futbolcu, üst üste üç lig maçında da skor katkısı yaptı.

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