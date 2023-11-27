Galatasaray'ın Alanyaspor galibiyetinde sarı-kırmızılılar adına takımın en göze çarpan isimlerinden olan Wilfried Zaha, yükselen formunu bu hafta sonunda da sürdürdü.
Cim Bom'da son haftaların en formda isimleri arasında yer alan Fildişi Sahilli futbolcu, üst üste üç lig maçında da skor katkısı yaptı.
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Cim Bom'da son haftaların en formda isimleri arasında yer alan Fildişi Sahilli futbolcu, üst üste üç lig maçında da skor katkısı yaptı.
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