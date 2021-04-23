Galatasaray'da Whitcomb sezonu kapattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb'un sezonu kapattığı açıklandı

Haber; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Whitcomb sezonu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 14:47
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb'un sezonu kapattığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Samantha Whitcomb, sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir. Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Whitcomb, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 13 sayı, 2,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 14 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ortalaması yakaladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.