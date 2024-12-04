Galatasaray'da üçlü savunma iptal

Sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak Abdülkerim yerine iki aday var: Victor Nelsson ve Metehan Baltacı...
Teknik direktör Okan Buruk, antrenman performansına göre Nelsson-Metehan arasında tercih yapacak.
Abdülkerim dışında Kaan da sakat olduğu için üçlü savunma rafa kalkacak ve Nelsson ya da Metehan savunmada Davinson Sanchez'i tamamlayacak.
Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak Abdülkerim yerine iki aday var: Victor Nelsson ve Metehan Baltacı...
Teknik direktör Okan Buruk, antrenman performansına göre Nelsson-Metehan arasında tercih yapacak.
Abdülkerim dışında Kaan da sakat olduğu için üçlü savunma rafa kalkacak ve Nelsson ya da Metehan savunmada Davinson Sanchez'i tamamlayacak.