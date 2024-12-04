Galatasaray'da üçlü savunma iptal

Sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.



Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak Abdülkerim yerine iki aday var: Victor Nelsson ve Metehan Baltacı...



Teknik direktör Okan Buruk, antrenman performansına göre Nelsson-Metehan arasında tercih yapacak.



Abdülkerim dışında Kaan da sakat olduğu için üçlü savunma rafa kalkacak ve Nelsson ya da Metehan savunmada Davinson Sanchez'i tamamlayacak.



