Galatasaray'da üçlü savunma iptal

Yeniden dörtlü savunmaya dönecek olan Okan Buruk, Nelsson ile Metehan arasında seçim yapacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da üçlü savunma iptal
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04 Aralık 2024 11:40
Sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak Abdülkerim yerine iki aday var: Victor Nelsson ve Metehan Baltacı...

Teknik direktör Okan Buruk, antrenman performansına göre Nelsson-Metehan arasında tercih yapacak.

Abdülkerim dışında Kaan da sakat olduğu için üçlü savunma rafa kalkacak ve Nelsson ya da Metehan savunmada Davinson Sanchez'i tamamlayacak. 

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