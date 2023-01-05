Galatasaray'da taraftardan tam destek!

Ankaragücü karşısında takımları 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen bir an olsun susmayan taraftarların güçlü desteğiyle Galatasaray maçı çevirmeyi başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da taraftardan tam destek!
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05 Ocak 2023 14:25
Galatasaray taraftarı, Ankaragücü maçında Nef Stadı'na bir kez daha akın etti.

50 bin sarı-kırmızılı taraftar hem maç öncesinde hem de karşılaşma boyunca oyunculara inanılmaz bir destek verdiler.

Takımları 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen bir an olsun susmayan taraftarların güçlü desteğiyle Galatasaray maçı çevirmeyi başardı.

90 dakika bitiminde futbolcular ve taraftarlar tek yürek olarak 3 puanı kutladı. 

 

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