Galatasaray taraftarı, Ankaragücü maçında Nef Stadı'na bir kez daha akın etti.50 bin sarı-kırmızılı taraftar hem maç öncesinde hem de karşılaşma boyunca oyunculara inanılmaz bir destek verdiler.Takımları 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen bir an olsun susmayan taraftarların güçlü desteğiyle Galatasaray maçı çevirmeyi başardı.90 dakika bitiminde futbolcular ve taraftarlar tek yürek olarak 3 puanı kutladı.