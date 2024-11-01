Galatasaray'da takıma dev ödeme

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda takıma 12 milyon euro'luk ödeme yapan yönetim, kasım ayının sonunda tüm alacakları ödeyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da takıma dev ödeme
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01 Kasım 2024 08:51
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde doludizgin yoluna devam ederken, yönetim oyuncuların kalan alacakları konusunda kasım ayının sonunu işaret etti.

12 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçtiğimiz haftalarda takıma 12 milyon euro'luk ödeme gerçekleştiren ve yine geçen sezona ait içinde şampiyonluk primlerinin de yer aldığı borçların yarısını ödeyen sarı-kırmızılılar bu ayın sonunda ise kalan bakiyeyi verecek.

DERBİ ÖNCESİ KONUŞULDU

Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularla yapılan toplantıda bu konuyu gündeme getiren sarı-kırmızılıların, "Anlayışınız ve sabrınız için size teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz ve kasım ayının sonunda bütün alacaklarınız verilecek. Primler için de kafanızda bir soru işareti bulunmasın. Herkesin parası söz verdiğimiz tarihte hesabında olacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



 
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