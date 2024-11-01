Galatasaray'da takıma dev ödeme

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde doludizgin yoluna devam ederken, yönetim oyuncuların kalan alacakları konusunda kasım ayının sonunu işaret etti.
12 MİLYON EURO ÖDENDİ
Geçtiğimiz haftalarda takıma 12 milyon euro'luk ödeme gerçekleştiren ve yine geçen sezona ait içinde şampiyonluk primlerinin de yer aldığı borçların yarısını ödeyen sarı-kırmızılılar bu ayın sonunda ise kalan bakiyeyi verecek.
DERBİ ÖNCESİ KONUŞULDU
Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularla yapılan toplantıda bu konuyu gündeme getiren sarı-kırmızılıların, "Anlayışınız ve sabrınız için size teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz ve kasım ayının sonunda bütün alacaklarınız verilecek. Primler için de kafanızda bir soru işareti bulunmasın. Herkesin parası söz verdiğimiz tarihte hesabında olacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
12 MİLYON EURO ÖDENDİ
Geçtiğimiz haftalarda takıma 12 milyon euro'luk ödeme gerçekleştiren ve yine geçen sezona ait içinde şampiyonluk primlerinin de yer aldığı borçların yarısını ödeyen sarı-kırmızılılar bu ayın sonunda ise kalan bakiyeyi verecek.
DERBİ ÖNCESİ KONUŞULDU
Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularla yapılan toplantıda bu konuyu gündeme getiren sarı-kırmızılıların, "Anlayışınız ve sabrınız için size teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz ve kasım ayının sonunda bütün alacaklarınız verilecek. Primler için de kafanızda bir soru işareti bulunmasın. Herkesin parası söz verdiğimiz tarihte hesabında olacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.