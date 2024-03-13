Galatasaray'da son 8 yılın en iyisi Kerem

Galatasaray'ın 'Dayı'sı Kerem Demirbay, 2015-2016 sezonunun yıldızı Selçuk İnan'dan (14 gol, 5 asist) sonra 8 numaradaki en yüksek skor katkısına imza attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da son 8 yılın en iyisi Kerem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2024 12:24
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar uzun bir aradan sonra aradığı 8 numarayı da bulmuş gibi gözüküyor.

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı yıldızı Kerem Demirbay bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Demirbay bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti. Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında birbirinden güzel gollere imza atan ve hat-trick yapan Kerem Demirbay büyük alkış toplamıştı.

12 GOLE KATKI VERDİ

Kerem hem mücadele gücü hem de tekniğiyle büyük fark yaratıyor. Sarı-kırmızılıların 'Dayı'sı 2015-2016 sezonunda Selçuk İnan'dan (14 gol, 5 asist) 8 numaradaki en iyi performansı sergiledi. 6 gol atan 6 da 6 asist yapan Kerem Demirbay 12 gole katkıda bulundu. Sezon başında Leverkusen'den transfer edilen Kerem, ilk maçlarda beklentileri karşılayamamıştı. Adaptasyon süreci ve yeni oyun sistemine alışması zaman alan tecrübeli oyuncu, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Hatta takımdan ayrılması ihtimali bile konuşulmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery