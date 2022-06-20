Galatasaray'da Sensibile ile yollar ayrıldı!

Dursun Özbek başkanlığı ile yeni bir döneme giren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
İtalyan futbol adamı, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da göreve başlamıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
İtalyan futbol adamı, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da göreve başlamıştı.
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