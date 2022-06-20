Galatasaray'da Sensibile ile yollar ayrıldı!

Galatasaray, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sensibile ile yollar ayrıldı!
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20 Haziran 2022 20:14
Dursun Özbek başkanlığı ile yeni bir döneme giren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

İtalyan futbol adamı, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da göreve başlamıştı.

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