Galatasaray'da Sensibile ile yollar ayrıldı!

Dursun Özbek başkanlığı ile yeni bir döneme giren Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtildi.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"



İtalyan futbol adamı, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da göreve başlamıştı.





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