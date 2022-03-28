Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak?

Galatasaray'da 9 ay önce 1541 oyla başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, 801 ibrasızlık oyu alınca başkanlık görevine nokta koydu. Futbol ve diğer branşlardaki kötü sonuçlar kadar vaatlerini yerine getirememesi ve Fatih Terim'in gönderilmesi Elmas'ın sonunu hazırladı.



Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı. Seçim kararı alıp 21 ya da 28 Mayıs'ta sandığa gitmeyi düşünen mevcut yönetim bu süre içinde harcama yapamayacak. Futbol takımı başta olmak üzere sporculara olan 2021 yılı borçlarının tamamını kapatan yönetim, 2022'nin ilk 3 ayındaki alacakların ancak %40'ını ödedi. Bütçeye onay çıkmadığı için futbol takımının da oyuncu ücretlerinin kulüp kasasından ödenmesi şimdilik mümkün değil! Seçime kadar kulübün en önemli sorunlarından biri de bu olacak.



KONGRE 21 YA DA 28 MAYIS'TA

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim hafta içinde toplanacak ve seçim kararını açıklayacak. Futbol takımının bu süreci en az zararla atlatması adına kongre için sezon sonunun bekleneceği öğrenildi. Tüzüğe uygun adımlar atılacak. 21 ya da 28 Mayıs tarihlerinde seçime gidilmesi öngörülüyor.



ELMAS ADAY OLAMAZ

Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87, 22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" hükmünü içeriyor. Tüzüğün 59. maddesi gereği Burak Elmas ve yönetimi bu seçimde aday olamayacak. 59. madde ise şu şekilde: "Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler."



TÜZÜK NE DİYOR?

Başkan Elmas ve yönetiminin yanı sıra kurullarda görev alanlar da ilk seçimde aday olamayacak.



'HAKKINIZI HELAL EDİN'

İdari açıdan ibra edilmeyen ve seçim kararı alan Burak Elmas, oylama sonrasında kürsüye geldi. Bir hayli bitkin görünen Elmas, "Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız. Hakkınızı helal edin" s özleriyle kongreye veda etti.





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