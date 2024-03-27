Galatasaray'da savunmaya ilaç!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı milli aradan sonra formasına kavuşacak. Savunmada son iki maçta Victor Nelsson - Berkan Kutlu ikilisini oynatan Okan Buruk, Nelsson - Abdülkerim'e dönecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunmaya ilaç!
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27 Mart 2024 08:42
Milli maçlar için verilen ara Galatasaray'da özellikle savunma için ilaç oldu.

BERKAN STOPER OYNADI

Sar-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yokluğunda Berkan Kutlu, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında stoperde görev yapmıştı.

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın milli ara sonrası takıma geri dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncunun geri dönmesiyle savunmada Victor Nelsson - Abdülkerim'e dönecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ise Antalya'daki kampın ilk gününde takımdan ayrı olarak çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından ilk maçında 2 Nisan'da sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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