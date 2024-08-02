Galatasaray'da sakatlık: Süper Kupa'da yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transfer Elias Jelert'in ağrısı olduğunu ve Jelert'i Beşiktaş'a karşı riske etmeyeceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sakatlık: Süper Kupa'da yok!
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02 Ağustos 2024 14:38
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Okan Buruk, Elias Jelert'in bir ağrısı olduğunu ve Danimarkalı futbolcuyu riske etmeyeceklerini söyledi.

Okan Buruk'un açıklaması şu şekilde:

"Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak."

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