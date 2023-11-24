Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'in geleceği netleşiyor.
3 MİLYON EURO CIVARINDA MAAŞ İSTEDİ
Uzun süredir Boey ile olan sözleşme görüşmelerini sürdüren Galatasaray, oyuncunun yıllık 3 milyon euro civarındaki maaş beklentisine "1.5 milyon euro'sunu' imza parası olarak vermek kaydıyla onay verdi.
KALMAYA SICAK DEĞİL
Bu tarz imzaların sezon başında atılması gerektiğini düşünen Boey, kendisine Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden talipler olması sebebiyle takımda kalma fikrine çok sıcak bakmıyor.
SEZON SONU AYRILMASI KESİN GİBİ
Gelecek sezon Sacha Boey'in ciddi bir bonservis geliri karşısında takımdan ayrılması beklenirken, Galatasaray yönetimi oyuncunun bu sezonu takımda geçireceğini düşünüyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, bu maçlarda 1 gol kaydetti.
3 MİLYON EURO CIVARINDA MAAŞ İSTEDİ
Uzun süredir Boey ile olan sözleşme görüşmelerini sürdüren Galatasaray, oyuncunun yıllık 3 milyon euro civarındaki maaş beklentisine "1.5 milyon euro'sunu' imza parası olarak vermek kaydıyla onay verdi.
KALMAYA SICAK DEĞİL
Bu tarz imzaların sezon başında atılması gerektiğini düşünen Boey, kendisine Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden talipler olması sebebiyle takımda kalma fikrine çok sıcak bakmıyor.
SEZON SONU AYRILMASI KESİN GİBİ
Gelecek sezon Sacha Boey'in ciddi bir bonservis geliri karşısında takımdan ayrılması beklenirken, Galatasaray yönetimi oyuncunun bu sezonu takımda geçireceğini düşünüyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, bu maçlarda 1 gol kaydetti.