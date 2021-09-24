Lider eksikliği var

Adalet terazisi şaştı

Forvetler uykuda

Ligde dört haftada 10 puan kaybeden Galatasaray, henüz altı haftası geride kalmış ligde şimdiden zirvenin uzağında kaldı. Takımın yaşadığı kan kayıplarının yanı sıra ortaya konan futbol da ilerisi için ışık vermiyor. Sezonun en iyi futbolunu daha bir hafta önceki Lazio maçında ortaya koyan sarı kırmızılılarda sonrasında yaşanan düşüş, Teknik Direktör Fatih Terim'i de isyan ettirirken tecrübeli teknik adam "Takımda bazı oyuncular demek ki 2 numara da olamayacak" diyerek 'operasyon' sinyali verdi.Galatasaray bu sezon çıktığı 13 resmî maça da 13 farklı kadroyla çıktı. 26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, bir türlü kadro istikrarını sağlayamadı. Alanyaspor maçı öncesi 'Rotasyon yapsam mı yapmasam mı diye çok düşündüm, demek ki yapmalıymışım" diyen Terim'in 'rotasyonlu' Kayseri kadrosu da sahada bekleneni veremedi. Bu sezon genç oyuncu transferleriyle dikkati çeken ve takımın yaş ortalamasını hayli düşüren sarı kırmızılılar bu isimlerden beklenen katkıyı da alabilmiş değilFatih Hoca "Sonuçlar kötü olsa da doğru yoldayız" dese de takımda saha içi liderliğini yapacak oyuncu eksikliği göze çarpıyor. Marcao'nun Kerem'e saldırısı "aile içi mesele" olarak ele alınıyor. Bununla birlikte, Diagne'nin Halil'in babasına sosyal medyadan verdiği cevap yüzünden Alanya'da kadro dışı bırakılması tezat teşkil ediyor. Ve bir kere daha Fatih Terim, ocak ayını işaret ederek devre arası operasyonunu deklare ederken 'planlama hatasını' şimdiden kabullenmiş oluyor.Galatasaray'ın forvetleri ligde uyku modunda… Diagne ilk haftada oynanan Giresunspor maçında 1 gol attıktan sonra durdu. Mustafa ve Halil'in ise ligde golü bulunmuyor. 'Yaşlı ve müzmin sakat' Falcao ise gittiği Roya Vallecano'da iki maçta 2 gole imza attı.