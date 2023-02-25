Galatasaray'da plan: Her yıldıza bir alternatif

Galatasaray, özellikle Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın yüksek rakamlar karşılığında satılma ihtimaline karşı bir önlem arayışında.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da plan: Her yıldıza bir alternatif
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25 Şubat 2023 13:19
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Galatasaray
Galatasaray'ın transferdeki öncelikli planlarından biri de Avrupa devlerinin radarına giren her yıldıza erkenden bir alternatif bulmak.

Bu doğrultuda scout ekibinin önerdiği ve teknik ekibin onay verdiği birçok genç yıldızla görüşmeler yapılıyor

Galatasaray Yönetimi sezon sonunda özellikle Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın yüksek rakamlar karşılığında satılma ihtimaline karşı bir önlem arayışında. 

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