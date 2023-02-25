Galatasaray'ın transferdeki öncelikli planlarından biri de Avrupa devlerinin radarına giren her yıldıza erkenden bir alternatif bulmak.Bu doğrultuda scout ekibinin önerdiği ve teknik ekibin onay verdiği birçok genç yıldızla görüşmeler yapılıyorGalatasaray Yönetimi sezon sonunda özelliklevenın yüksek rakamlar karşılığında satılma ihtimaline karşı bir önlem arayışında.